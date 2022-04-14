Atmosfer Basıncı ne demek, TDK'ya göre Atmosfer Basıncı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atmosfer basıncı ne demek? Atmosfer basıncı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atmosfer basıncı kelimesi. Peki atmosfer basıncı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atmosfer basıncı nedir, atmosfer basıncı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATMOSFER BASINCI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atmosfer basıncı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atmosfer basıncı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atmosferin etrafını sardığı nesnelere her yönden uyguladığı basınç

