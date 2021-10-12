Atölye ne demek, TDK'ya göre Atölye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atölye ne demek? Atölye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atölye kelimesi. Peki atölye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atölye nedir, atölye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATÖLYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atölye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Atölye kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre atölye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik



ATÖLYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ne atölyem ne fırçam ne paletim var.



ATÖLYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- atölye resmi

