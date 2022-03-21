Atölye Resmi ne demek, TDK'ya göre Atölye Resmi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atölye resmi ne demek? Atölye resmi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atölye resmi kelimesi. Peki atölye resmi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atölye resmi nedir, atölye resmi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATÖLYE RESMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atölye resmi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atölye resmi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işin ayrıntılarını gösteren ve atölyede yapım sırasında kullanılan 1/1 ölçüdeki teknik resim

