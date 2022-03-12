Atom Santrali ne demek, TDK'ya göre Atom Santrali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Atom santrali ne demek? Atom santrali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi atom santrali kelimesi. Peki atom santrali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre atom santrali nedir, atom santrali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ATOM SANTRALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Atom santrali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre atom santrali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika

