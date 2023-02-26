Ats Toomsalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ats Toomsalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ats Toomsalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ats Toomsalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ats Toomsalu 17 Ağustos 2002 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ats Toomsalu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ats Toomsalu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ats Toomsalu'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ats Toomsalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ats Toomsalu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ats Toomsalu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ats Toomsalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka

1 Temmuz 2022 yılında FA Tartu Kalev

31 Aralık 2022 yılında JK Tammeka

Ats Toomsalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ats Toomsalu şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ats Toomsalu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka (-2018)

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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