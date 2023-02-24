Attila Fiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Fiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Fiola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Attila Fiola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Attila Fiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Fiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Fiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Fiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Fiola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Fiola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Fiola 17 Şubat 1990 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Fiola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Attila Fiola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 31 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Attila Fiola'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Attila Fiola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Fiola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Attila Fiola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Fiola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2007 yılında Paksi FC U19

1 Ocak 2009 yılında Paksi FC

27 Ocak 2015 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2016 yılında Videoton FC

Attila Fiola kimdir

Attila Fiola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Fiola şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Attila Fiola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 2 gol atmıştır.

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Attila Fiola nereli

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