Attila Grunwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Grunwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Grunwald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Grunwald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Grunwald 26 Temmuz 1991 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Grünwald Attila László şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Grunwald Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Attila Grunwald, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Attila Grunwald'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Attila Grunwald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Grunwald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Grunwald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Grunwald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında SZEOL U19

1 Ocak 2009 yılında SZEOL

29 Temmuz 2019 yılında Kecskeméti TE

Attila Grunwald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Grunwald şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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