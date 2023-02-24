Attila Haris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Haris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Haris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Attila Haris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Attila Haris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Haris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Attila Haris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Haris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Haris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Haris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Haris 23 Ocak 1997 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Haris Attila Mihály şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Haris Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Attila Haris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Attila Haris'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Attila Haris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Haris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Attila Haris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Haris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ferencváros U17

1 Ocak 2014 yılında Ferencváros U19

1 Ocak 2015 yılında Ferencváros

20 Ocak 2016 yılında Soroksár

30 Haziran 2016 yılında Ferencváros

3 Ağustos 2016 yılında Soroksár

30 Haziran 2017 yılında Ferencváros

13 Temmuz 2017 yılında Balmazújváros

11 Temmuz 2018 yılında Debrecen

11 Ağustos 2021 yılında Soroksár

16 Ocak 2023 yılında Paksi FC

Attila Haris kimdir

Attila Haris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Haris şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Szajol Klub (-2008)

Attila Haris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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Attila Haris nereli

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