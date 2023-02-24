Attila Osvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Attila Osvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Attila Osvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Attila Osvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Attila Osvath 10 Aralık 1995 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Attila Osvath Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Attila Osvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Attila Osvath'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Attila Osvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Attila Osvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Attila Osvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Attila Osvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Veszprém U17

1 Ocak 2011 yılında Veszprém U19

1 Ocak 2012 yılında VLS Veszprém

2 Ağustos 2013 yılında Balatonfüredi FC

1 Ağustos 2014 yılında SZTK

9 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

23 Ocak 2017 yılında Debrecen

30 Haziran 2017 yılında Vasas FC

6 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

12 Temmuz 2019 yılında Paksi FC

Attila Osvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Attila Osvath şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Attila Osvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Balatonfüredi FC (-2007)

Macaristan U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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