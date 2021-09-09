ATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın full izle Youtube 9 Eylül 2021 Perşembe
ATV'nin ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona iyi bir başlangıç yaparken programı 9 Eylül 2021 Perşembe gününde izlemek isteyenler ATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın full izle Youtube 9 Eylül 2021 Perşembe başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.
Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın tekrarını izlemek isteyenler ATV Müge Anlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın full izle Youtube 9 Eylül 2021 Perşembe başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.
ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
ATV ekranlarından şuan yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 9 Eylül 2021 Çarşamba günkü canlı yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
ATV MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM (DÜN) 8 EYLÜL 2021 FULL İZLE
8 Eylül 2021 Salı Müge Anlı izle dün en çok aranan başlıklardan biri oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te faili meçhul cinayetler ve şüpheli kayıplar gibi merak edilen konular yer alıyor. İşte son gelişmeleri takip edebileceğiniz Müge Anlı tekrar izleme linkleri.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE ATV 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL İZLE YOUTUBE 8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
- 27 yıllık ayrılık son buldu. Anne-kız canlı yayında kavuştu...Melike Hanım, annesini arayıp bulmak için çok ağladığını, bugün ağlamayacağını, çok mutlu olduğunu söyledi ve annesinin elini öptü. Kader Çoktuğ, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti. Rabia Hanım, annesinin kendisine hamileyken aynaya çok bakmış olduğunu, kendisinin annesine çok benzediğini söylerken Kader Hanım, kızının kendisinin huyunu alamamış olduğunu, Rabia Hanım'ın istemediği bir evlilik yaptığını belirtti. Kader Hanım, kendisinin de yurtta büyüdüğünü, anne ve babasının kendisi daha 8 yaşındayken ayrıldığını ve yurtta kaldığını, 9 yaşında babasının kendisini yurttan çıkardığını söyledi ve geldiği kadın sığınma evindeki müdürüne ve arkadaşlarına teşekkür etti.
- Palu ailesi davasında sanıklara ceza yağdı. Enişte Tuncer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
- Tanık, bakıcı Emel Hanım ile ilgili ihbarda bulundu. İzmir'deki marketçi cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki kişi canlı yayında. Müge Anlı, Begüm'ün anne ve babasını kaybettiğini, geçen sezon sonunda aslında geldiğini ama alamadıklarını söyledi. Şenay ve Hüseyin Özkan'ın İzmir Selçuk'ta işlettikleri ve kaldıkları markette 6 Aralık 2018'de öldürüldüğünü, Mehmet Kubilay Özel'den şüphelenildiğini, Mehmet Kubilay Özay'ın "Ben gelip kendimi anlatacağım, herkes benden şüpheleniyor" dediğini söyledi.