ATV yayın akışı | ATV bayram programı 24 Mayıs Pazar

24 Mayıs Pazar günü televizyon izlemek isteyenler ATV'de neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki Razaman bayramının 1.gününde ATV de hangi dizi ve filmler var? ATV'de bugün ne var? ATV dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS PAZAR

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 DİZİ TV

10:50 YERLİ DİZİ

15:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 PETER VE EJDARHASI

22:00 MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ

00:05 MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ

02:15 BAN BANG

05:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

ATV'NİN TARİHÇESİ

Türkiye'de 90'lı yıllar da "devlet televizyonu" tekelinin Turgut Özal'ın girişimiyle kırılması ile devlete ait televizyon alanın özel kesime açılması sonrası[1] birçok kanallı birlikte 9 Eylül 1992'de Satel (Sabah Televizyonu) adıyla Dinç Bilgin tarafından kurulmuş, şirket ismini Sabah ve Televizyon kelimesinden almıştır. Kanalın ilk anchorman'i Güneri Civaoğlu olmuştur. 12 Temmuz 1993 itibarıyla atv adıyla şimdiki ismiyle yayın yapmaktadır.

atv, 90'lı yıllarda TRT, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle Mi Olacaktı, Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

Prima TV, Kiss TV, Yeni TV, Sabah, Yeni Asır, Bugün, Asabi, Ateş, Yeni Yüzyıl, Takvim ve Fotomaç gazeteleri, Kiss FM, Yeni Radyo, Romantik Radyo, Şık FM, Radyo Sport, Aktüel, Şamdan, Para, Sinema ve birçok dergileri ile Merkez Medya Grubu'nu oluşturuldu.

Tartışma programlarında çığır açan Siyaset Meydanı'nda 1994 yılında yayınlanan ilk sezonu atv'ye çok büyük reyting sağlamıştır.

Mayıs 2005 yılında Ciner Grubu tarafından satın alındı. 1 Nisan 2007'de tarihi içlerinde Kanal 1 ve Sabah gazetesinin de bulunduğu birçok televizyon kanalı ve gazeteye Merkez Medya Grubu iştirakleri dahil TMSF tarafından el konuldu. 2007 yılında gerçekleştirilen ihale sonucu atv ve Sabah gazetesinin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. Halen Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir. 2013 Aralık ayında Kalyon İnşaat sahibi olduğu Zirve Holding patronu Orhan Cemal Kalyoncu tarafından satıldı. Halen a2, a Haber, a Spor, a News, minikaGO, a Para, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo, Sabah gazetesi, Yeni Asır gazetesi, Takvim gazetesi ve Fotomaç gazetesi bünyesinde bulunmaktadır.

atv, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

ATV'NİN UYDU FREKANSLARI

atv ' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )