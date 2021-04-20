Atv'den yepyeni bir dizi: Kalp Yarası!

Süreç Film imzalı yeni dizi için güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Dizinin yeni sezonda izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Kalp Yarası dizisinin başrolünde ise bomba gibi iki ünlü isim yer alacak.

BOMBA GİBİ KADROYLA EKRANLARA ÇIKACAK

Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile bir süredir ekranlardan uzak duran Yağmur Tanrısevsin, yeni dizinin başrolünde olacağı açıklandı. Yeni dizide Ferit karakterine hayat verecek Gökhan Alkan ile, Ayşe olarak izleyeceğimiz Yağmur Tanrısevsin ikilisini nasıl bulacak merak edilenler arasında.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre iddialı dizinin diğer oyuncuları ise şu şekilde: Yonca Şahinbaş (Vedia), Rıza Akın (Hüseyin), Kemal Burak Alper (Taha), Zehra Yılmaz (Betül)….