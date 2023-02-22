August Erlingmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Erlingmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Erlingmark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Erlingmark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Erlingmark 22 Nisan 1998 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jan August Erlingmark şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Erlingmark Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. August Erlingmark'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

August Erlingmark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

August Erlingmark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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August Erlingmark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Erlingmark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IFK U19

21 Mart 2017 yılında IFK Göteborg

12 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

August Erlingmark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Erlingmark şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

August Erlingmark Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sävedalens IF (2005-12/2014), IFK Göteborg (1/2015-3/2017)

İsveç takımında 24 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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