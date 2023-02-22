August Erlingmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Erlingmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

August Erlingmark kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? August Erlingmark ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
August Erlingmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Erlingmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

August Erlingmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 August Erlingmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak August Erlingmark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

August Erlingmark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

August Erlingmark 22 Nisan 1998 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jan August Erlingmark şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

August Erlingmark Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. August Erlingmark'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

August Erlingmark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

August Erlingmark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

August Erlingmark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

August Erlingmark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IFK U19

21 Mart 2017 yılında IFK Göteborg

12 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

August Erlingmark kimdir

August Erlingmark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

August Erlingmark şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sävedalens IF (2005-12/2014), IFK Göteborg (1/2015-3/2017)

August Erlingmark Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 24 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

August Erlingmark nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Bakic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Bakic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Mellado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Mellado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kopecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kopecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi