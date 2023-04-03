Augustin Delbecque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustin Delbecque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustin Delbecque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Augustin Delbecque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Augustin Delbecque 3 Şubat 2002 tarihinde Tourcoing şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Augustin Delbecque Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Augustin Delbecque, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Augustin Delbecque'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Augustin Delbecque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Augustin Delbecque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens B
Augustin Delbecque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Augustin Delbecque şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Bondues (2007-2011), FC Bondues (2011-2015), RC Lens (2015-2021)
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