Aurası ve enerjisiyle tüm gözleri üzerine çeken, duruşuyla bile etkileyen burçlar belli oldu! İşte bulundukları ortamda yıldız gibi parlayan o burçlar!

Bulunduğunuz ortamdaki kişiler kendinizi iyi hissetmeniz için de oldukça önemlidir. Bazı insanlar asık suratlarıyla enerjinizi sömürürken bazıları güzel enerjileriyle size de enerji katar... Bazıları da vardır ki ortama girer girmez tüm gözleri üzerine çekmeyi başarır! Doğuştan gelen auraları sayesinde adeta yıldız gibi parlayan burçlar belli oldu.

Bazen senelerce vakit geçirdiğiniz kişiden etkilenmezseniz. Bazen de 5 dakika etkilenmeniz için yetebilir. Peki hangi burcun enerjisi en yüksektir? İşte yanıtı...

KOÇ

Enerjik ve zeki olmalarıyla tanınan Koçlar karşılarındaki insanı çabucak etkisi altına alabilirler. Yüksek auraları ve eğlenceli halleriyle ortamın yıldızı haline gelirler.

İKİZLER

İkizler burcu çok konuşkan olmalarıyla bilinirler. Enerjisi oldukça yüksek olan İkizler burcu kişisi etrafına insan toplamayı oldukça sever. İlişkileri yönetmekte de usta olan bu burç bulunduğu ortama enerjisiyle hayat verir.

YAY

Farklı kişilik özelliklerine sahip Yayların duyguları da oldukça yüksektir. Enerjilerini ise içsel güçlerinden alırlar.

OĞLAK

Oğlak burçları etrafına sert gibi görünmek istemeleri nedeniyle oluşan çekici bir auraya sahipler. Kendilerini kasmadıkları ortamlarda gayet enerjileriyle dikkat çekmeyi başarabilen burçlar arasındalar...