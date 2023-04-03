Aurelien Pelon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Pelon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aurelien Pelon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aurelien Pelon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aurelien Pelon 6 Mayıs 2004 tarihinde La Roche-sur-Yon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aurelien Pelon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Aurelien Pelon, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aurelien Pelon'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aurelien Pelon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aurelien Pelon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Lorient B
Aurelien Pelon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aurelien Pelon şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Mareuil SC (2010-2017), La Roche Vendée Football (2017-2019), FC Lorient (2019-2021)
Aurelien Pelon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U18 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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