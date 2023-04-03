Aurelien Pelon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aurelien Pelon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aurelien Pelon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aurelien Pelon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.