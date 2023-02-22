Austin Chigozie Uzochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Chigozie Uzochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Chigozie Uzochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Austin Chigozie Uzochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Austin Chigozie Uzochukwu 9 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Austin Chigozie Uzochukwu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Generation Footballers yapmaktadır. Austin Chigozie Uzochukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Austin Chigozie Uzochukwu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Austin Chigozie Uzochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Austin Chigozie Uzochukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kano Pillars
1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United
1 Kasım 2021 yılında Abia Warriors
Austin Chigozie Uzochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Austin Chigozie Uzochukwu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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