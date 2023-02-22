Austin Festus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Festus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Austin Festus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Austin Festus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.