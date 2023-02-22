Austin Festus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Festus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Festus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Austin Festus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Austin Festus 31 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Austin Festus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Austin Festus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Austin Festus'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Austin Festus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Austin Festus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2016 yılında Rivers United
Austin Festus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Austin Festus şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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