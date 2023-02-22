Austin Onyemaechi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Onyemaechi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Austin Onyemaechi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Austin Onyemaechi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.