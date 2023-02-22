Austin Onyemaechi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Onyemaechi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Onyemaechi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Austin Onyemaechi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Austin Onyemaechi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Austin Onyemaechi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına - tarihinde katılmıştır. Austin Onyemaechi'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Austin Onyemaechi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Austin Onyemaechi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Austin Onyemaechi şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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