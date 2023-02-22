Austin Osayande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Osayande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Austin Osayande kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Austin Osayande ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.