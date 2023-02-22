Austin Osayande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Osayande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Osayande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Austin Osayande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Austin Osayande {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Austin Osayande Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Austin Osayande, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Austin Osayande'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Austin Osayande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Austin Osayande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
16 Ağustos 2022 yılında Akwa United
12 Ocak 2023 yılında Dakkada FC
Austin Osayande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Austin Osayande şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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