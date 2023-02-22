Austine Ogunye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austine Ogunye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austine Ogunye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Austine Ogunye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Austine Ogunye 1 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Austine Ogunye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Austine Ogunye'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Austine Ogunye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Austine Ogunye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
1 Temmuz 2015 yılında MFM FC
1 Temmuz 2017 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Sunshine Stars
Austine Ogunye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Austine Ogunye şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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