Austine Opara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austine Opara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austine Opara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Austine Opara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Austine Opara 10 Ocak 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Austine Opara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Austine Opara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Austine Opara'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Austine Opara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Austine Opara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
1 Ekim 2021 yılında Plateau United
Austine Opara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Austine Opara şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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