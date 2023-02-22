Austine Opara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austine Opara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Austine Opara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Austine Opara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.