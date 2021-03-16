AUZEF 2. dönem sınav tarihleri 2021 | AUZEF bahar dönemi sınavları online mi olacak?

Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler Bahar dönem AUZEF sınav tarihleri için gözlerini kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. AUZEF'ten konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi sınavları online mi olacak? sorularının yanıtları...

AUZEF 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2021

2020-2021 Bahar Yarıyılına ait sınavların 24 Nisan tarihinde başlayacağı duyuruldu. Öğrenciler sınavlara esınav.istanbul.edu.tr adresinden katılım sağlayacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN ?

AUZEF tarafından yapılan açıklamada sınav sürelerinin uzatıldığı bilgisi verildi. Buna göre sınavlar 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Yapılan açıklama şöyle;

"Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.

Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır."

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK?

Kurum 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verdi.

YARIYIL SONU (BİTİRME SINAVLARI) TARİHİ 2021

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.