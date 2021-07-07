AUZEF bütünleme sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF telafi sonucu sorgulama ekranı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi (bütünleme) sınavlarının sona ermesiyle öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Son günlerce AUZEF bütünleme sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Binlerce öğrenci 2021 AUZEF telafi sonucu sorgulama ekranını arıyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF bütünleme sınav sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Telafi sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir.

2021 AUZEF TELAFİ SONUCU SORGULAMA EKRANI

AUZEF YAZ OKULU AÇILACAK MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yaz okulu hakkında bir yazı yayımladı. Yazıda, ''Fakültemizde yaz okulu açılmasına dair gelen talepler üzerine aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca; Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına, öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Yukarıda ifade edilen karar gereğince ve İstanbul Üniversitesi'nin kurum kültürü çerçevesinde; Üniversitenin tüm fakültelerinde olduğu gibi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde de bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri takdirde diğer üniversitelerin yaz okulu uygulamasından da faydalanarak ders alabilmektedirler. Bu bağlamda örgün öğretim dahil hiçbir akademik birimimizde yaz okulu uygulaması genel kabul görmediğinden AUZEF bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.