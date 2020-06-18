AUZEF ödeme nasıl yapılır? Hangi banka? AUZEF ödeme yapma aşamaları

Binlerce öğrencinin ders aldığı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin ödemelerinin hangi bankalara nasıl ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte AUZEF ödeme yapma aşamaları...

AUZEF ÖDEME NASIL YAPILIR? HANGİ BANKA?

Ödemenizi HalkBank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS sistemi üzerinden online yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme tarihleri her yıl ilgili üniversitenin resmi sitesinden yayımlanıyor. Kayıt yenileme işlemi için referans numarası ile materyal / katkı / öğrenim ücreti ödenmesi gerekiyor.

AUZEF REFERANS NUMARASI NASIL ALINIR?

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne tıklayınız. Sol menüdeki "Harç Bilgileri" kısmından Referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz.