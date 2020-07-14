AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav giriş ekranı

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları internet üzerinden online olarak yapılıyor. AUZEF online sınav giriş ekranı 10 Temmuz 2020 saat 06:00’dan itibaren öğrencilerin erişimine açıldı. 20 Temmuz tarihine kadar sınavlarına girebilecek olan öğrenciler heyecanla AUZEF sınav sonuçlarını beklemeye başladı. İşte AUZEF online sınav tarihleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıtlar ile AUZEF sınav giriş ekranı...

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ

10 Temmuz’da başlayan AUZEF final sınavları 20 Temmuz’a kadar devam edecek. Kurum tarafından yapılan açıklama'da ''Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. '' denildi.

SINAVA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz. Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

AUZEF yetkilileri, ''Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlenmedi. Konuya ilişkin güncel bilgiler elde edildiğinde haberimizde yer verilcektir.

TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

AUZEF bünyesinde Açık ve Uzaktan Eğitimde psikoloji bölümüne yer verilmesi Türkiye'de bir ilk oldu.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerde halen öğrenci ya

da bu üniversitelerden mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olupmezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)

Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda

bulunabilir.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans

düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti

bulunmayanlar,

• YÖK denkliği olmayan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun

olanlar için),

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı

bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru yapabilir),

İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.