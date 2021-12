Her yıl milyonlarca kişi açık öğretim fakültelerine kayıt oluyor. Çeşitli nedenlerden ötürü üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler bu yıl Kasım ayında ara sınava girdiler. Hemen ardından her sınav sonrası olduğu gibi, sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Bizler de haberimizde "AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021? AUZEF final sonuçları açıklandı mı 2021?" konu başlıklarının detaylarına yer verdik.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi ara sınavlarının 13-14 Kasım 2021 tarihinde tamamlanmasının ardından final sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

AUZEF 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Bitirme (Final) Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF ara sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konuya ilişkin açıklama paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AUZEF AGNO HARF NOTLARI BİLGİSİ..DD VE DC GEÇER Mİ?

AUZEF öğrencileri tarafından eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi bakımından alınacak notlar oldukça önem taşıyor. Bu bakımdan öğrenciler not hesaplama işlemlerine başladı. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile dersten geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile dersten geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile dersten geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile dersten geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile dersten geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile dersten geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır