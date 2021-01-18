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AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavları tarihi

AUZEF 1. dönem sınavları sona erdi. Ancak bir çok öğrenci final sınavlarından geçemedi. Bu nedenle yarıyıl sonu telafi sınavların katılacak öğrenciler sınavların yapılacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? İşte AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavları tarihi...

AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavları tarihi

Açılımı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olan AUZEF, İstanbul Üniversitesi bünyesinde hizmet vermektedir. Örgün öğretim göremeyen kişilerin uğrak yeri olan fakülteden üniversite diploması almak mümkün. Bu yıl AUZEF 1.dönem final sınavları tamamlandı. Final sınavlarının ardından telafi sınavları yapılacak. Peki AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? AUZEF yarıyıl sonu telafi sınavları tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

AUZEF TELAFİ SINAVI 2021 NE ZAMAN?

Fakülte, Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) sınavlarının yapılacağı tarihi açıkladı. Telafi sınavları 30 Ocak-7 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) sınavları ise 17-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK 2021?

 İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamaya göre sınavlar internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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