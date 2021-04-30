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  3. Av sezonunun bitmesiyle balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor

Av sezonunun bitmesiyle balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor

Akçakoca'daki balıkçılar, yılda en az bir kere yapılması gereken bakımları av sezonundan sonra tekneleri kıyıya çekerek yapmaya başladılar.

Av sezonunun bitmesiyle balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor

1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren balık av sezonunun ardından tekneleri bakıma alarak macun, zımpara, boya yapan balıkçılar, bakım onarım çalışmalarını senelik olarak tekrarlıyorlar kendilerini yeni sezona hazırlıyorlar. Akçakoca'da teknelerin bakımını yapan ve kendisi de balıkçı olan Metin Yomra, "Teknelerde çürük tahta değişimini yaparak şişmeye alıyoruz sonra kuruyunca macun zımpara yaptıktan sonra en son boyasını yaparak alt kısımda çürük olmamasını engellemek için boya dediğimiz maddeyi uyguluyoruz. Buda dayanıklılığı artıyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Av sezonunun bitmesiyle balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor

Av sezonunun bitmesiyle balıkçı teknelerinin yıllık bakımları yapılıyor

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