Aval Aval ne demek, TDK'ya göre Aval Aval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aval aval ne demek? Aval aval TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aval aval kelimesi. Peki aval aval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aval aval nedir, aval aval kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVAL AVAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aval aval kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aval aval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aptal bir biçimde, aptal aptal



AVAL AVAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çoban, oturduğu yerden aval aval bakmakta.

