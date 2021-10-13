Avalca ne demek, TDK'ya göre Avalca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avalca ne demek? Avalca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avalca kelimesi. Peki avalca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avalca nedir, avalca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVALCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avalca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avalca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avala yakışır bir biçimde

