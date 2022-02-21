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Avam ne demek, TDK'ya göre Avam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avam kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avam nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avam kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avam ne demek, TDK'ya göre Avam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avam ne demek? Avam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avam kelimesi. Peki avam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avam nedir, avam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AVAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Avam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre avam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alt tabaka, havas karşıtı

AVAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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