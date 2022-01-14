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Avanos ne demek, TDK'ya göre Avanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avanos kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avanos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avanos nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avanos kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avanos ne demek, TDK'ya göre Avanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avanos ne demek? Avanos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Avanos kelimesi. Peki Avanos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avanos nedir, Avanos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AVANOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avanos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Avanos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nevşehir iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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