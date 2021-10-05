Avantür ne demek, TDK'ya göre Avantür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avantür ne demek? Avantür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avantür kelimesi. Peki avantür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avantür nedir, avantür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Avantür kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Avantür kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AVANTÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avantür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Avantür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre avantür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Macera

