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Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022?

Türkiye'ye Balkanlar üzerinden giriş yapan soğuk havalar tüm yurtta etkisini gösterirken Avar kar fırtınasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022? İşte detaylar...

Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022?

Türkiye son günlerde soğuk havayla mücadele ediyor. Özellikle yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları bir yandan mutlu ediyor, diğer yandan ise oluşacak buzlanma ve don tehlikesi hayatı zorlaştırıyor. Diğer yandan ise Türkiye'de Avar kar fırtınasının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle akıllarında soru işareti oluşan vatandaşlar internet arama motorlarında Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde... 

Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022?

AVAR KAR FIRTINASI NEDİR, NE DEMEK?

Avar kar fırtınası, kar yağışı ve fırtınayı içinde barındıran soğuk hava dalgasına verilen isimdir. Avar kelimesi eski Türkçe'de heybetli anlamına gelmektedir. Bu kavramdan yola çıkarak yoğun kar yağışının etkili olacağı düşünülebilir. 

Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022?

AVAR KAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK 2022?

Avar kar fırtınasının Türkiye'de 21 - 28 Ocak 2022 tarihlerinde Türkiye'de etkili olacak.  Avar kar fırtınası; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında etkili olması bekleniyor.

Avar kar fırtınası nedir, ne demek? Avar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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