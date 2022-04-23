Avara ne demek, TDK'ya göre Avara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avara ne demek? Avara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avara kelimesi. Peki avara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avara nedir, avara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Avara kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre avara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma

- Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut

- Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması



AVARA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- avara etmek

- avaraya almak

