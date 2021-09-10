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Avare kasnak ne demek? Avare kasnak ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta halka seslendiği konuşma sırasında kullandığı "avara kasnak" ifadesi izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Avare kasnak ne demek? Avare kasnak ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Avare kasnak ne demek? Avare kasnak ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreni amacıyla Maraş halkıyla bir araya geldi. Halka seslenen Erdoğan'ın konu başlıkları arasında CHP yönetimine dair cümleler yer aldı. Konuşma esnasında "avare kasnak" ifadelerini kullanmasının ardından izleyici, Avare kasnak ne demek? Avare kasnak ne anlama geliyor? soru başlıklarını merak etti. Peki, Avare kasnak ne demek? Avare kasnak ne anlama geliyor? Haberimizde soru başlığına yer verdik.

Avare kasnak ne demek? Avare kasnak ne anlama geliyor?

AVARE KASNAK NE DEMEK? AVARE KASNAK NE ANLAMA GELİYOR?

Bir kayış etrafında çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarımı yapmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır. Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.

Günlük dilde kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.

Siyaset sahnesinde Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu'nun konuşmalarında sık sık kullandığı bir benzetmedir.

Can Yücel'in İşçi Marşı'nda,

Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak
Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel
Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel

kıtasında yer alır.

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