Avatar Atakan'dan beklenmeyen hamle! Murat Ceylan'la gerildiler! Fragmandaki görüntüler hayranlarını tedirgin etti! Diskalifiye olur mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele sürüyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen yarışmada, takımların birbirleriyle olan mücadelesi nefes kesiyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan Avatar Atakan bu sene de All Star ile ekrana geliyor. Fragmandaki görüntüler Avatar Atakan hayranlarının tedirgin olmasına neden oldu.

ÖDÜLÜ İZİNSİZ YEDİ

Murat Ceylan'ın sunduğu bir ödül oyununda ödül yemeği gösterilir gösterilmez kendisini tutamayarak ısırık alan Avatar Atakan, izleyenler kadar yarışmacı arkadaşlarının da şaşırmasına neden oldu.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Atakan'a herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

AVATAR ATAKAN KİMDİR?

Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya geldi. Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.Çağan Atakan Arslan, modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de “Soldier” olarak ringe çıkmıştır..

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