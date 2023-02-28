Avazkhon Mamatkhodzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avazkhon Mamatkhodzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avazkhon Mamatkhodzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avazkhon Mamatkhodzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avazkhon Mamatkhodzhaev 4 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Авазхон Маматходжаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avazkhon Mamatkhodzhaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Avazkhon Mamatkhodzhaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Avazkhon Mamatkhodzhaev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Avazkhon Mamatkhodzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avazkhon Mamatkhodzhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Avazkhon Mamatkhodzhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avazkhon Mamatkhodzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında Neftchi

9 Ocak 2022 yılında Kokand 1912

7 Ocak 2023 yılında Qizilqum

Avazkhon Mamatkhodzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avazkhon Mamatkhodzhaev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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