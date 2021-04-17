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Avcı kedinin güvercin hayalleri suya düştü, Sevimli avcının gülümseten halleri

Sivas'ta bir kedi yemlenen onlarca güvercini avlamak için büyük bir çaba sarf etti. Saklanıp uygun zamanı bekleyen sevimli kedi amacına ulaşamayınca alandan eli boş ayrıldı.

Avcı kedinin güvercin hayalleri suya düştü, Sevimli avcının gülümseten halleri

Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Şifahiye medresesinin yanındaki yeşillik alana vatandaşlarca buğday döküldü. Güvercinler sabahın erken saatlerinde buğdayları yemek için alana toplandı. Onlarca güvercinin olduğu alana avlanmak için bir kedi geldi. Bankın arkasına saklanan sevimli kedi av için dakikalarca uygun anı bekledi. Sinsice bekleyen avcı kedi zamanı geldiğinde ise güvercinlerin içine daldı.

DEFALARCA DENEDİ

Ancak güvercin yakalayamayan kedi av yapmayı birkaç kez daha denedi. Her seferinde başarısız olan sevimli avcı çimenlerin üzerine pusuya yatarak son kez şansını denedi. Son denemesinde de başarısız olan kedi güvercinlerin bir anda medresenin çatısına uçmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Bir türlü avını yakalayamayan sevimli avcı kedi bir süre daha bekledikten sonra alandan eli boş ayrıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Avcı kedinin güvercin hayalleri suya düştü, Sevimli avcının gülümseten halleri

Avcı kedinin güvercin hayalleri suya düştü, Sevimli avcının gülümseten halleri

Avcı kedinin güvercin hayalleri suya düştü, Sevimli avcının gülümseten halleri

Avcı kedinin güvercin hayalleri suya düştü, Sevimli avcının gülümseten halleri

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