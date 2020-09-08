Avcılar metrobüsündeki arıza vatandaşları isyan ettirdi

AVCILAR'dan Zincirlikuyu'ya giden metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular araçtan indirildi. Arkadan dolu gelen araçlara binmek isteyenler büyük çaba harcarken, koronavirüs ile mücadele önlemleri de unutuldu.

SÜRÜCÜNÜN ÇABALARI YETERLİ OLMADI

Metrobüsler bu sabah Beylikdüzü ve Avcılar'dan yine tıka-basa hareket ederken, birçok araçta sosyal mesafe kuralı uygulanamadı. Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne saat 08.15 sıralarında giden metrobüse güçlükle binenler, Küçükçekmece'deki Beşyol durağına gelindiğinde araç sürücüsü, metrobüsü durağını geçer geçmez durdurdu. Sürücü araçtan inerek arızayı gidermeye çalıştı. Sürücünün defalarca aracı çalıştırma çabası sonuç vermeyince kapılar açıldı. İçeride kalabalık nedeniyle güçlükle yer bulan yolcular metrobüs yolunda yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra durağa ulaştı. Bu sırada görevliler de metrobüs trafiğini kısa süreliğine durdurdu. Hınca hınç dolu metrobüsten inerek durağa gelenler yine dolu gelen metrobüslere binmeye çalışırken, kapıların güçlükle kapatılabildiği görüldü. Yolcuların sosyal mesafe kuralını çiğneyerek metrobüslere binmesi ile oluşan yoğunluk kısmen ortadan kalktı.

KAPIDAN TAŞANA DEK YOLCU ALINIYOR

Öte yandan Altunizade Metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Altunizade metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. Yolcular koronavirüs nedeniyle daha az yolcunun olduğu toplu ulaşım araçları talep ediyor. Metrobüs kullanan Fatih Keleş, "Hafta içi metro ve metrobüs kullanıyorum. Aşırı bir yoğunluk var. Ayakta yolcu kapasitesini yarısı kadar yolcu alınacak diye anonslar yapılıyor. Kapıdan taşana kadar yolcu alınıyor. Ayakta yolcu olması bence yanlış. Seferlerin arttırılması gerekiyor "diye konuştu. Ahmet Uyanık isimli yolcu "Ayakta yolcu sayısı azdı. Kurallara uymamız gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşların tedbirlere uyması gerekli" dedi.