Avcılar sahilinde su seviyesi geriye çekildi! Vatandaşlar deprem habercisi olduğunu düşündü! Kandilli açıklamada bulundu!

Avcılar sahilde bulunan küçük kumsal plajında deniz geriye çekildi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremin habercisi olduğunu düşünen bölge sakinleri nedenini merak etti. Kandilli Rasathanesinden açıklama gecikmedi.

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Avcılar sahilinde su seviyesi geriye çekildi! Vatandaşlar deprem habercisi olduğunu düşündü! Kandilli açıklamada bulundu!

İstanbul Avcılar’da bulunan ve vatandaşların yaz aylarında denize girdiği, yürüyüş yaptığı "küçük kumsal" plajı 20 metre geriye çekildi. Denizin geriye doğru çekilmesi ile birlikte suyun altında olan kayalıklar görünmeye başladı. Sahil şeridine yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar ise ortaya çıkan manzaraya şaşırdı kaldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yıllardır burada yaşadıklarını fakat böylesi büyük bir deniz çekilmesine ilk kez şahit olduklarını ifade etti.

"BAYAĞI BİR ÇEKİLME VAR"

Yıllardır bölgede yaşayan Ali Hatipoğlu; “burası Avcılar sahili. Burada deniz çekilmiş. Yazın deniz suyu şu bölgeye kadar oluyor. Yaza göre şu anda en 20-25 metre çekilme var. Orada gözüken beton set, yaz aylarında su içinde oluyor. Yazın burada ufak plaj gibi bir alan oluşuyor. Şu anda ise bayağı bir çekilme var. Biz yeni geldik. Her gün biz burada yürüyüş yapıyoruz. Hiç bu kadar çekilmiyordu. İlk defa bu kadar çekildiğini gördüm. Bu sene çok fazla çekildi. Nedeni nedir bilemem ama, akıntı ile alakalı olabilir” dedi.

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"DEPREMDEN DOLAYI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Deprem felaketinden oluşmuş olabileceğini dile getiren İlhan Demir ise; “Dolaşıyoruz ve denizin haline bakıyoruz ne kadar çekilmiş diye. İnanılmaz bir şekilde çekilmiş. Normalde ıslak alana kadar deniz vardı ve kayalıkların olduğu yer komple suyun altındaydı. Şu anda ise orada insanlar yürüyor. 20 yıldır buradayım ilk defa böyle bir şey görüyorum burada. Kimse bir şey söylemiyor ama depremden dolayı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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KANDİLLİ RASATHANSİ'NDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Avcılar sahilinde meydana gelen 20 metre çekildiğine dair basında çıkan haberlerin ardından Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik tektonik deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır” ifadelerine yer verildi.

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