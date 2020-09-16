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  3. Avcılar'da göle düşen ineği itfaiye kurtardı

Avcılar'da göle düşen ineği itfaiye kurtardı

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'ne düşen inek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Vinçle çıkarılmaya çalışılırken kemerin kaymaması için dikkatli davranan ekipler ineği bulunduğu yerden askı halinde olarak çıkardı. Hiçbir yarası bulunmayan ineğini teslim alan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.

Avcılar'da göle düşen ineği itfaiye kurtardı

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'ne düşen inek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Göl Caddesi yakınlarında bir besiciye ait inek, otlarken kayıp yaklaşık 3 metre yükseklikten Küçükçekmece Gölü'ne düştü. Sahibi ve çevredekiler ineği bir türlü düştüğü yerden çıkaramadı. Su içerisinde çaresiz kurtulmayı bekleyen inek için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye erleri de ineği yürüterek çıkartamayacaklarını anlayınca bir vinç getirildi. Getirilen vince bağlanarak yukarı çekilmesine karar verilen inek için kurtarma operasyonu başlatıldı. İneğin vinç ile alınması sırasında kemerlerinden kaymaması için özen gösteren ekip hayvanı bulunduğu yerden askı halinde alarak çıkardı. Hiçbir yarası bulunmayan ineğini teslim alan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.



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