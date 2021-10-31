Yoğun bakımdaki koronavirüs hastaları kamerayla takip altında! Anlık müdahale edilebiliyorHadise aileye girdi, Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanıştı! "İstenmeyen Gelin" iddialarını çöpe attırdı!Sokak köpeği, 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! İmdadına okul güvenliği yetişti!Avdetî ne demek, TDK'ya göre Avdetî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Seren Serengil photoshoplarıyla sosyal medyanın diline düştü! "Biraz daha orantılı yap"Beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden Roma'da görüşeceklerGünlük burç yorumları 31 Ekim 2021 Pazar | Yengeç ve Akrepleri için güzel gelişmeler bekliyor!31 Ekim 2021 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe için kabus gecesi!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Avdetî ne demek, TDK'ya göre Avdetî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avdetî ne demek, TDK'ya göre Avdetî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avdetî kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avdetî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avdetî nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avdetî kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avdetî ne demek, TDK'ya göre Avdetî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avdet ne demek? Avdet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avdet kelimesi. Peki avdet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avdet nedir, avdet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AVDET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avdet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Avdet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre avdet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönüş, geri gelme

AVDET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babam bir iş için Selanik'e gittiği zaman avdetinde bana Midhat Efendi'nin Hayret ismindeki romanını getirmiş.

AVDET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- avdet etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT