Avdetî ne demek, TDK'ya göre Avdetî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avdet ne demek? Avdet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avdet kelimesi. Peki avdet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avdet nedir, avdet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVDET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avdet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Avdet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre avdet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönüş, geri gelme



AVDET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babam bir iş için Selanik'e gittiği zaman avdetinde bana Midhat Efendi'nin Hayret ismindeki romanını getirmiş.



AVDET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- avdet etmek

