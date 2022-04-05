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Avlak ne demek, TDK'ya göre Avlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avlak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avlak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avlak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avlak ne demek, TDK'ya göre Avlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avlak ne demek? Avlak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avlak kelimesi. Peki avlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avlak nedir, avlak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AVLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avlak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avlak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avı çok olan yer, av yeri

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