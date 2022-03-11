İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı hayatı felç ederken alışveriş merkezlerine gitmek isteyen veya gidecek olanlar AVM'lerin durumunu merak ediyorlar. Özelikle kar yağışının daha da artması sonucu AVM'lerin çalışma saatleri hakkında yeni bir karar alınırken vatandaşlar da internet arama motorlarında AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da 11 Mart 2022 Cuma günü AVM'ler açık olacak. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamasına göre AVM'ler bugün saat 12.00'de açılacak ve saat 19.00'da kapanacak.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 11 MART 2022 CUMA?

. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç 11 Mart 2022 Cuma gününde AVM'lerin saatlerinin değiştiğini saat 12.00'da açılacağını, saat 19.00'da kapanacağını açıkladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır."