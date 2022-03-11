Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükselttiATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeVatandaş yolda, İmamoğlu sınıfta kaldı! İBB Başkanı dersine iyi çalışmadı, kar neşe değil çile oldu!AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?Müstahzar ne demek, TDK'ya göre Müstahzar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hüseyin Öztel ve Hülya Hökenek'in karşılıklı iltifatları başlarını yaktı! Eşi duruma el attı! "Evli barklı adama aşk hikayesi yazdılar"İTO Başkanı Şekib Avdagiç, duyurdu: İstanbul'da AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değiştiDiplomasi trafiği bitti, altın yeniden fırladı! Gram altın kritik sınırı aştı, yükselişi gören yatırımcı para sayma derdinde! İşte güncel altın fiyatlarıAtatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri | Atatürk'ün 23 Nisan konuşmalarıDiğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından AVM'lerin durumu merak konusu oldu. Peki AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma? İşte detaylar...

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı hayatı felç ederken alışveriş merkezlerine gitmek isteyen veya gidecek olanlar AVM'lerin durumunu merak ediyorlar. Özelikle kar yağışının daha da artması sonucu AVM'lerin çalışma saatleri hakkında yeni bir karar alınırken vatandaşlar da internet arama motorlarında AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?  sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da 11 Mart 2022 Cuma günü AVM'ler açık olacak. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamasına göre AVM'ler bugün saat 12.00'de açılacak ve saat 19.00'da kapanacak. 

AVM'ler bugün açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 11 Mart 2022 Cuma?

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 11 MART 2022 CUMA?

. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç 11 Mart 2022 Cuma gününde AVM'lerin saatlerinin değiştiğini saat 12.00'da açılacağını, saat 19.00'da kapanacağını açıkladı.

İTO Başkanı  Şekib Avdagiç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT