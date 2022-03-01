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Avokado ne demek, TDK'ya göre Avokado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avokado kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avokado ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avokado nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avokado kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avokado ne demek, TDK'ya göre Avokado kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avokado ne demek? Avokado TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avokado kelimesi. Peki avokado ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avokado nedir, avokado kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AVOKADO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avokado kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Avokado kelimesi İspanyolca kökenlidir.

TDK'ya göre avokado kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amerikan armudu (Persea americana)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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