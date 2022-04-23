Avrat Pazarı ne demek, TDK'ya göre Avrat Pazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avrat pazarı ne demek? Avrat pazarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avrat pazarı kelimesi. Peki avrat pazarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avrat pazarı nedir, avrat pazarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVRAT PAZARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avrat pazarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avrat pazarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cariyelerin satıldığı pazar

- Kadınların öteberi sattıkları pazar yeri

