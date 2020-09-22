Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin koronavirüse yakalandı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle Avrupa Birliği Liderler Zirvesi 1-2 Ekim'e ertelendi.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Leyts, yaptığı açıklama ile Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdığını ve dünkü son terstin negatif çıktığını belirtti. Leyts açıklamasında Belçika kuralları gereği Michel'in bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini de ifade etti.

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." dedi.

Avrupa Birliği Liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.