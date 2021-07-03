Avrupa Birliği'nden çevreci karar: Tek kullanımlık plastiklere yasak geliyor! Yarın başlayacak!

Avrupa Birliği yetkililerince alınan çevre kararına ilişkin olarak, plastik ürünlerin kullanımına yarından itibaren yasak getiriliyor. Aralarında plastik çatal bıçaktan poşete dek birçok ürünün olduğu 10 farklı plastik malzemenin kullanımına gelen yasak, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

TRT'nin haberine göre, Almanya'da plastik tabak, çatal, kaşık ve pamuklu pipetlerin kullanımına ve satışına ilişkin yasak getirilecek. Ellerinde hala stok bulunduran işletmeler ise, stoklarını eritene kadar bu ürünleri kullanamaya devam edebilecek.

FRANSA 1 OCAK'TA YASAKLAMIŞTI

Fransız hükümeti ise plastik kullanımına ilişkin yasak kararını yıl başında yürürlüğe koydu.

AB kararına ek olarak, ülkede atık karşıtı yasa kapsamında, özellikle restoran işletmecilerinin tercih ettiği polistiren köpük kutuların kullanımı, 1 Ocak’tan bu yana yasak.

2025'TE YÜZDE 100 DÖNÜŞÜM

Elinde ürün olan işletmecilerin stokları bitirmesi için 1 Temmuz’a kadar verilen süre de doldu. Restoranlarda köpük ambalaj kullanımı dönemi böylece sona erdi.

Yasa kapsamında 2025’e kadar tamamen yüzde 100 geri dönüştürülebilen malzemelere geçilmesi hedefleniyor.